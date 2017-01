Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

ÖVP für alte SPÖ-Idee "Kalte Progression" soll bis 2017 abgeschafft werden

Mit dem Koalitionspartner SPÖ spießt es sich derzeit noch bei der Frage, wer aller von dieser Abschaffung profitieren soll. Finanzminister Schelling möchte das für "alle Steuerzahler", die SPÖ nur für jene mit niedrigem Einkommen.Die "kalte Progression" kommt zustande, da die Steuertarifstufen starr sind und nicht, wie die Löhne, an die Inflation angepasst werden. Dem Finanzministerium bringt das im Jahr rund 400 Millionen Euro, da Arbeitnehmer automatisch in eine höhere Steuerklasse "rutschen".Die "kalte Progression" würde in wenigen Jahren die Effekte der jüngsten Steuerreform auffressen. Das wollen beide Parteien verhindern. Nur bei der Umsetzung ist man sich noch nicht einig.Das Modell von Finanzminister Schelling (ÖVP) sieht eine Anpassung der Steuertarif-Stufen anhand der Inflation vor. Davon würden alle Steuerzahler profitieren. Das soll automatisch passieren, außer in Jahren mit besonders schwachen Wirtschaftswachstum. Dann soll die Abfederung der "kalte Progression" ausgesetzt werden.