Sechs Gesetze in Begutachtung Integrationsgesetz auf Schiene: Burkaverbot ab Juli

Vor einem Jahr hatte Kurz ebenfalls eine Reise in mehrere Westbalkan-Staaten unternommen, mit der die Schließung der griechisch-mazedonischen Grenze vorbereitet wurde.Zwei Wochen später wurde die Absperrung der damaligen Haupt-Flüchtlingsroute bei einer Konferenz in Wien beschlossen. Kurz vor seiner Abreise am Sonntag postete Kurz einen Facebook-Beitrag. Darin kündigte er an, sich auch bei den österreichischen Soldaten für den Assistenzeinsatz an den Grenzen zu danken: