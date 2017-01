Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der Innenminister ist darauf aufmerksam geworden, dass sich nur eine der sexuell angegriffenen Frauen in Innsbruck direkt nach der Tat an die Polizei gewandt hat. Allen anderen Frauen will er deshalb Mut machen, sofort zum Telefon zu greifen und solche Vorfälle anzuzeigen.Zu den Gründen, warum die Frauen nicht gleich zur Polizei gingen - etwa Schamgefühl - sagte er nichts. Sobotka warb allgemein für mehr Zivilcourage, sodass für Frauen im öffentlichen Raum keine "Angsträume" entstehen.