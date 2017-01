Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Nur Abschiebungen dokumentiert Abgelehnte Asylwerber: Keine Daten zu Aufenthalt

"Die Rückkehr zu Schengen wäre aus meiner Sicht nur mit einer gesamteuropäischen Lösung der Grenzschutzfrage begründbar. Diese sehe ich aber bis Februar nicht...", sagte Sobotka im Gespräch mit der deutschen Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe).Für die Beibehaltung der inneren Sicherheit sei es "essenziell zu wissen, wer zu uns kommt. Ich bin unter keinen Umständen bereit, hier Risiken einzugehen", so Sobotka. Seiner Meinung nach sollen die Kontrollen so lange andauern, bis die Europäische Union wieder in der Lage ist, ihre Außengrenzen zu schützen.Viele europäische Amtskollegen würden die Notwendigkeit der Grenzkontrollen über Februar hinaus sehen, sagte der Innenminister und bekräftigte auch das Festhalten Österreichs an einer Obergrenze für Flüchtlinge.