Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB (Foto: Sabine Hertel)

Der Minister wolle die Gesellschaft zum Schweigen bringen. Das Verbot sei ein Anschlag auf die Demonstrationsfreiheit. Hauptkritikpunkte von Greenpeace sind die persönliche Haftung des Versammlungsleiters für Schäden, die andere verursachen, die geplanten massiven örtlichen Beschränkungen sowie die Verdreifachung der notwendigen Anmeldefrist. "Versammlungs- und Demonstrationsrechte wurden von früheren Generationen hart erkämpft und dürfen jetzt nicht zum Spielball eines ÖVP-Innenministers werden", so Greenpeace-Chef Alexander Egit.Als "verhaltensauffällig" stempelt Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB, den Minister ab. "Die Liste von Sobotkas Verhaltensauffälligkeiten nach nicht einmal einem Jahr im Innenministerium ist lang. Seine aktuelle Forderung ist aber ein demokratischer Fauxpas, der an Ignoranz und Ahnungslosigkeit schwer zu überbieten ist: Das Recht auf freie Meinungsäußerung und somit auf Demonstrationen ist aus gutem Grund in der Verfassung verankert und kann glücklicherweise nicht auf Zuruf geändert werden." Katzian ortet bei Sobotka "Profilierungsdrang".Mit seinem Vorschlag hätte Sobotka eine "rote Linie überschritten", ist auch Neos-Vizeklubobmann Niki Scherak empört und sieht die Freiheit der Österreicher gefährdet. "Damit wird der Willkür Tür und Tor geöffnet. Wer beginnt, die hart erkämpften und verfassungsmäßig garantierten Freiheitsrechte der Menschen einzuschränken, der setzt die Demokratie als Ganzes aufs Spiel. Das ist nicht nur vollkommen inakzeptabel, das ist gefährlich", so Scherak weiter."Die angedachte Einschränkung des Demonstrationsrechts ist inakzeptabel. Innenminister Sobotka hat keinen Respekt vor der Verfassung und ihren Grundrechten. Derartige Vorstöße erinnern an die politische Vorgangsweise des türkischen Staatspräsidenten Erdogan“, reagiert der Verfassungssprecher der Grünen, Albert Steinhauser, scharf auf entsprechende Aussagen des ÖVP-Ministers in der Tageszeitung "Die Presse".SOS Mitmensch gibt bekannt, dass innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 1.500 Personen für den Schutz des Demonstrationsrechts unterzeichnet haben.