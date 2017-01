Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Elektronische Überwachung : Dschihad-Rückkehrer sollen in Zukunft ohne Richterbeschluss elektronisch überwacht werden.

: Dschihad-Rückkehrer sollen in Zukunft ohne Richterbeschluss elektronisch überwacht werden. Registrierpflicht für Wertkartenhandys

Elektronische Identität : Berechtigte Stellen (etwa Banken) sollen auf offizielle Register (wie Melderegister) zugreifen können

: Berechtigte Stellen (etwa Banken) sollen auf offizielle Register (wie Melderegister) zugreifen können Öffentliches Videoüberwachungsmaterial (von ASFINAG und ÖBB) soll einen Monat gespeichert werden

(von ASFINAG und ÖBB) soll einen Monat gespeichert werden Massiv verstärkte Grenzkontrollen , bis hin zu Auto-Anhaltungen

, bis hin zu Auto-Anhaltungen Ein " Sicherheitskabinett " für Krisenfälle (Terroranschlag, Naturkatastrophe, Pandemie)

" für Krisenfälle (Terroranschlag, Naturkatastrophe, Pandemie) "Ausreisehaft" von bis zu 18 Monaten

Brandstetters Plan 5 neue Staatsanwälte sollen Hassposter anklagen

Der Gesprächsmarathon zur Rettung der Koalition beschäftigt auch am Wochenende die Minister. Reisen wurden abgesagt , Terminpläne bis Anfang der Woche freigeräumt, alle mussten ran. Erster Punkt auf der samstäglichen Tagesordnung: Sicherheit.Am Samstag ließ Innenminister Wolfgang Sobotka durchsickern, dass es dabei eine Einigung gegeben hat. Man habe sich auf ein umfangreiches Paket verständigt, die Gespräche seien "sehr schön in die Gänge gekommen"."Nach monatelangem Stillstand sind viele unserer Forderungen auf einmal akzeptiert worden", sagte Sobotka. Mit seinem Gesprächspartner auf SPÖ-Seite, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), sei ein "Durchbruch" gelungen.Hier hat sich Sobotka durchgesetzt:Neben den oben genannten Punkten gibt es offenbar auch eine Einigung beim Thema "Sonderverordnung", die es Flüchtlingen erschwert, an der Grenze einen Asylantrag zu stellen. Diese soll - wie von Sobotka ursprünglich gewünscht - nicht sofort in Kraft treten, sondern erst, wenn alle andere Maßnahmen zur Grenzsicherung nicht mehr ausreichen.Auch die Obergrenzen-Diskussion wurde verschoben: Man einigte sich auf Uneinigkeit. Die ÖVP will die Obergrenze auf 17.000 Anträge halbieren, die SPÖ ist dagegen. "Das bleibt noch offen", so Sobotka. Diese Uneinigkeit wird auch im Verhandlungspapier festgeschrieben.