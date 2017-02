"Heute" zeigt den Entwurf Demogesetz neu: Gewisse Orte tabu, saftige Geldstrafen

Aus für "Spaßdemos" Demo-Reform: Experte springt nun Innenminister bei

Kritik der Grünen-Chefin Glawischnig attackiert Sobotka wegen Demo-Verboten

Recht einschränken Sobotka will "Spaßdemos" verbieten

Sobotka will mit einem neuen Demogesetz Ausschreitungen, Umsatzeinbußen und Staus, etwa durch "Spaßdemos", verhindern. Beim Koalitionspartner SPÖ stößt Sobotka aber auf taube Ohren . Der Gesetzestext sei viel zu pauschal, der Entwurf verstoße laut Experten gegen den Versammlungsfreiheitsartikel der Europäischen Menschenrechtskonvention. "Aus diesem Grund werden wir dieser Idee nicht nahe treten und diesen Entwurf nicht weiter verfolgen", sagte Drozda.Wie auch Sobotkas Parteichef Mitterlehner, der in einem Interview meinte, man hätte sich koalitionsintern absprechen sollen, versteht Drozda nicht, wieso Sobotka das Thema bei den Verhandlungen über einen neuen Regierungspakt nicht am Tisch gelegt hat. "Ich verstehe das Timing nicht", so sein Vorwurf.Sobotka verteidigte seine Pläne am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal: "Ich bin ein bisschen überrascht. Das ist ja kein Plan des Sobotkas, sondern ein Plan für die Leute und für die Sicherheit in der ganzen Republik." Die Arbeiten an dem Gesetzestext würden schon über ein halbes Jahr andauern.Der Innenminister bestritt, dass es sich um einen Alleingang handle und kritisierte den erst kürzlich zwischen SPÖ und ÖVP geschlossenen Regierungspakt. "Es sind ja viele Materien nicht enthalten im Regierungsprogramm, die notwendig sind", ätzte Sobotka.Er habe Verfassungsjuristen in seinem Haus befragt, die "an der Basis der Menschenrechte" stehen. Er selbst sieht offenbar keine Verstöße gegen die Versammlungsfreiheit. Anders als Drozda ist er der Meinung, dass das bestehende Demogesetz nicht ausreicht, um den Begriff der Versammlung klar zu definieren und die Verantwortlichkeiten zu klären. Er hoffe nun, dass die SPÖ zumindest auf Expertenebene darüber diskutiert.