Am Wiener Heldenplatz präsentierte sich das Bundesheer am Nationalfeiertag. Hier fand auch das umstrittene Heldengedenken des Wiener Korporationsringes statt. (Foto: Helmut Graf)

VP und Leser gegen Vorschlag Heldenplatz: Protest gegen Umbenennung

"Historisch doch belastet" Kulturminister Drozda will Heldenplatz umbenennen

Weil es sich um den "wichtigsten Repräsentationsort der Republik" handelt, mache es durchaus Sinn, über eine Umbenennung des Heldenplatzes anlässlich des Jubiläums 2018 zu diskutieren, sagt eine Sprecherin des Wiener Kulturstadtrates Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) gegenüber dem "ORF".Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) hat die Umbenennung auf "Platz der Demokratie" oder "Platz der Republik" vorgeschlagen . Die Stadt Wien wünscht sich im Zuge dessen aber auch eine inhaltliche Debatte über den Platz, etwa über eine zeitgemäße Umgestaltung des Burgtores.Es gibt jedoch auch Protest gegen die Umbenennung . Nicht nur die Mehrheit der "Heute"-Leser (nur 4 Prozent sind für eine Umbenennung, Stand Montag, 16:30 Uhr), sondern auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ÖVP ) erteilten der Idee eine Absage.Wer für eine etwaige Umbenennung zuständig wäre, ist aber unklar. Zwar fällt die Umbenennung öffentlicher Verkehrsflächen in Wien in die Zuständigkeit von Kulturstadtrat Mailath-Pokorny, das Hofburg-Areal, zu dem der Heldenplatz gehört, befindet sich aber im Eigentum der Republik.Im Falle einer Umbenennung bräuchten die Institutionen, die laut ihrer Postanschrift am "Heldenplatz" angesiedelt sind, eine neue Adresse. Dazu zählt etwa das Wiener Kongresszentrum Hofburg Vienna und die Dependance des Kunsthistorischen Museums in der Hofburg.Die Nationalbibliothek beträfe die Umbenennung nicht, ihre Anschrift lautet "Josefsplatz", die Adresse der Bundespräsidentschaftskanzlei lautet "Ballhausplatz".