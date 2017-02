"Nichtsnutz tanzt auf Nase herum" Das sagt HC Strache zum festgenommenen Prügler

Grippe fesselt FPÖ-Chef ans Bett Deshalb war HC Strache nicht am Akademikerball

FPÖ analysiert die Wahl "Leute rufen noch heute meine Mutter an und beten für mich"

"Ein paar lockere Carvingskischwünge beim Weißspitzlift in St. Jakob im Defereggental (Osttirol). Herrliche Skipisten heute", schreibt der Politiker zu seinem Facebook-Video, das ihn auf einer roten Piste zeigt. Gefilmt dürfte das ganze seine Ehefrau Philippa haben, die mit ihm den Urlaub verbringt.Mit den Beinen zeigt Strache schöne Carvingtechnik, die Oberarme sollten jedoch näher am Körper sein. Offenbar ist er in bester Urlaubslaune, denn auf diesen Hinweis reagiert er in den Kommentaren lachend: "Ist eine bewährte Technik, um die Riesentorlaufstangen wegzuräumen""Ein echter Geheimtipp! Gleich beim Naturschutzgebiet Hohe Tauern bei Südtirol. Wundervolle freundliche und bodenständige Menschen, kulinarische Köstlichkeiten, ein Naturschneegebiet, im Sommer herrliche Wanderwege und Hütten. Hier kann man die Seele baumeln lassen!" schreibt er weiter. Bei seinen mehr als 500.000-Facebook-Freunden wird das Skigebiet aber wohl nicht lange ein Geheimtipp bleiben.