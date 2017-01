Bei Angelobung dabei, kein Treffen HC Strache fliegt zu Donald Trump nach Washington

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache weilt derzeit mit einer blauen Delegation in Washington. Er will der Amtseinführung von Donald Trump beiwohnen. Am Donnerstagabend war er zu Gast bei Vertreter des rechten Flügels der Republikanischen Partei. Laut Facebook-Post wunderte er sich, dort nicht den österreichischen Botschafter anzutreffen.Im Republikanischen Club am Capitol Hill dinierte die FPÖ-Delegation, der auch Straches Ehefrau Philippa angehörte, mit dem US-Abgeordneten Steve King sowie der ehemaligen Abgeordneten Michele Bachmann.King und Bachmann gehören dem äußersten rechten Flügel der Republikanischen Partei an und vertreten erzkonservative und christlich-fundamentalistische Positionen. Bachmann steht zudem der extremen rechten Tea-Party-Bewegung nahe und bezeichente Donald Trump als "von Gott auserwählt".