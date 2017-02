Kanzler gibt sich kämpferisch Kern will FPÖ nicht ausgrenzen, um ihr Versagen zu zeigen

Wahl in Deutschland AfD nimmt Anleihe bei FPÖ

Der bayrische Vorsitzende der Rechtsaußen-Partei Petr Bystron bestätigte dies in einer Aussendung am Mittwoch. Das Treffen findet in Osterhofen statt und falle zeitlich mit dem dem Beginn der heißen Phase mehrerer Wahlkämpfe in Deutschland zusammen - "mit sehr guten Prognosezahlen für die AfD", so Bystron. Im Herbst wird der Bundestag gewählt, davor drei Landtage in Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.Bereits im Februar des Vorjahres haben die AfD und die FPÖ eine "Blaue Allianz" zur Zusammenarbeit gegründet. Bisher verlaufe die Kooperation gut, erklärte Bystron. Schwerpunkt sei zunächst die bayrisch-österreichische Grenzregion mit einem Austausch von Gastrednern sowie gemeinsamen Veranstaltungen gewesen.Im Juni 2016 hatte es auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, ein "politisches Gipfeltreffen" zwischen Strache und der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry gegeben. Beide waren vier Monate zuvor in Düsseldorf bei der Konferenz "Visionen für Europa" als Hauptredner aufgetreten.