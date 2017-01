"Surprise, surprise": Die Regierung bleibt im Amt

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Security, Polizei, Bodyguards So streng wurde Van der Bellen nach Angelobung bewacht

800 Beamte im Einsatz Anti-Terroreinsätze in Austro-Moscheen: 11 Festnahmen

Stolz auf Opa Süß: VdBs Enkerl mit Spielzeug-Tiger bei Angelobung

Vom Flüchtlingskind zum Präsidenten Van der Bellen: "Land der unbegrenzten Möglichkeiten"

Ein Präsident mit "Schmäh": Am Donnerstag boten Kanzler Christian Kern (SP) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP) dem neuen Bundespräsidenten traditionsgemäß den Rücktritt an. Dieser ließ die Journalisten in der Hofburg kurz zappeln: "Surprise, surprise", er habe ihn ... nicht angenommen.Brandheißes Thema hinter der roten Tapetentür, wie Van der Bellen durchblicken ließ: Die laufenden Gespräche über das Regierungsprogramm. Der Präsident mahnte die Koalitionspartner, eine Einigung sei sehr wichtig, "nicht nur im Interesse der Bundesregierung, sondern auch im Interesse der gesamten Bevölkerung".Kern hatte der ÖVP am Dienstag ein Ultimatum gestellt: Bis Ende der Woche müsse man sich auf ein Update des Regierungsprogramm einigen, sonst stehe Rot-Schwarz vor dem Aus. Nach der Zeremonie ging es deshalb für Kanzler und Vize wieder direkt an den Verhandlungstisch.Der "Sechserrat" tagte am Donnerstag wieder ab 16 Uhr, ab 18 Uhr kommen nach und nach Minister dazu. Am Freitag geht die Runde ab 10 Uhr in den Endspurt. Bis Mittag steht fest, ob die Koalition hält.