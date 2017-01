Unbekannte heuerten Plagiatsjäger gegen Kanzler an

Mit seiner Ehefrau Strache bei "historischer" Angelobung von Trump dabei

Programmparteitag erst 2018 SPÖ: Schickhofer leitet künftig SPÖ-Reformgruppe

SPÖ bricht ein Umfrage: FPÖ in Wien mit 37 Prozent Nummer 1

Die Arbeit des SP-Kanzlers, so viel vorweg, ist sauber. Zu diesem Schluss kam Plagiatsexperte Stefan Weber. Er gilt als DER Spezialist im deutschsprachigen Raum und seine Expertise wird mit entscheiden, ob der steirische VP-Landesrats Christian Buchmann seinen Doktortitel verliert Aber wer heuerte den Experten an? SP-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler verdächtigte in einer Aussendung die ÖVP. Weber berief sich auf seine Schweigepflicht, stritt aber ab, dass die Volkspartei ihm den Auftrag gegeben habe.Deren Generalsekretär Werner Amon reagierte verschnupft: "Die ÖVP hat mit Schmutzkübelkampagnen gegenüber dem Bundeskanzler nichts am Hut." Sicherheitshalber werde man "auch in den eigenen Reihen Recherchen anstellen".