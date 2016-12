Ursula Stenzel fällt auf Satireseite rein

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"In Ihrem eigenen Interesse: Teilen Sie diesen Artikel nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun", schreibt "Eine Zeitung" (Leitsatz: In Satira Veritas) in einem Artikel über Wahlrecht für Flüchtlinge. FP-Lady Ursula Stenzel hätte gut daran getan, den Hinweis zu beachten. Sie hielt die Behauptung, wonach Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel allen Flüchtlingen das Wahlrecht geben wolle, für echt - und teilte sie empört auf Facebook. Reaktion eines Nutzers: "Will sie uns trollen?"