Weihnachtseinkäufe Bundespräsident Van der Bellen shoppt auf MaHü

Wahlkarten drehen Ergebnis VdB holt sich auch NÖ

Van der Bellen in der Hofburg Nach seinem Sieg bei der Bundespräsidentenwahl empfing der scheidende Präsident Fischer seinen Amtsnachfolger. (Foto: Reuters)

Am Nachmittag ist der frühere Grünen-Chef dann Gast von Andrä Rupprechter (VP) im Umweltministerium. Am Donnerstag trifft Van der Bellen SP-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil . Einen Tag später stehen Gespräche mit VP-Außenminister Sebastian Kurz und Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP) an.