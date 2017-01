Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Arbeit, Bildung, Energie, Sicherheit Das Koalitionspaket im Detail zum Nachlesen

"Jetzt tritt Plan B in Kraft" Regierungspapier: Grüne glauben an Neuwahlen

Gegenfinanzierung geplant Arbeitsprogramm der Regierung: Die Kosten

Sonder-Ministerrat zum Regierungs-Pakt Sonder-Ministerrat zum Regierungs-Pakt (Foto: Helmut Graf)

"Wir bekennen uns zu einer offenen Gesellschaft, die auch eine offene Kommunikation voraussetzt. Vollverschleierung im öffentlichen Raum steht dem entgegen und wird daher untersagt", heißt es in dem am Montag präsentierten Arbeitsübereinkommen der Regierung.In dem Arbeitsprogramm heißt es, dass sich die Koalitionsparteien zu einer offenen Gesellschaft, die auch eine offene Kommunikation voraussetzt, bekennt. Da eine Vollverschleierung aber dieser entgegensteht, einigten sich die Parteien auf ein Vollverschleierungsverbot im öffentlichen Raum. Vor allem für Kanzler Kern war dies aber keine leichte Entscheidung, wehrte er sich in den letzten Monaten doch hartnäckig gegen ein solches Verbot.Davon betroffen sind beispielsweise die Exekutive, Richter und Staatsanwälte. Diese Berufe sollen der österreichischen Gesellschaft neutral gegenüberstehen und nicht mit der Religion einer Person konkurrieren. Für Lehrer hingegen soll dieses Verbot nicht gelten. Konkret heißt es in dem Papier: "Der Staat ist verpflichtet, weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten. In den jeweiligen Ressorts wird bei uniformierten ExekutivbeamtInnen sowie RichterInnen und StaatsanwältInnen darauf geachtet, dass bei Ausübung des Dienstes dieses Neutralitätsgebot gewahrt wird."Bei der Pressekonferenz am Montag bekräftigten die Koalitionsparteien aber noch einmal ausdrücklich, dass sie mit einem solchen Verbot niemanden aus der Gesellschaft ausschließen wollen.