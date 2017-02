Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Jurist Leichtfried bezeichnete das Urteil am Dienstag in der "ZIB24" als "sehr ungewöhnlich", das Bundesverwaltungsgericht habe damit "Neuland" betreten. So eine Angelegenheit müsse ein Höchstgericht klären. Der Flughafen hatte bereits angekündigt, vor den Verwaltungsgerichtshof zu ziehen.Zwar sei Klimaschutz "immens wichtig" und müssten Maßnahmen im Verkehrsbereich gesetzt werden. "Aber mir kann keiner erklären, dass das unbedingt zur Verbesserung des Klimas beiträgt, wenn ein Flugzeug 70 Kilometer entfernt (am Flughafen Bratislava, Anm.) landet", kritisierte der Verkehrsminister die Argumentation des Gerichts. Wenn man es ernst meine, sei eine neue "europäische Konzeption für den Luftverkehr" nötig.Die Entscheidung sei insofern bedauerlich, weil der Flughafen "wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum in der gesamten Ostregion und ein wichtiger, stabiler Arbeitgeber" sei. Vertreter von Wirtschaft und Tourismus hatten entsetzt reagiert, sogar ein Streik am Flughafen stand im Raum.