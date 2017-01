Verhandlungs-Marathon soll Rot-Schwarz retten

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Endlich Bundespräsident Angelobung: Der große Tag des Alexander Van der Bellen

Zweistündige Sitzung Krisengespräch: Neuwahlen vorerst vom Tisch

Bis zum Ablauf des Ultimatums steht ein Verhandlungs-Marathon an. Am Mittwoch nahm eine "Sechser-Runde" (Kern, Mitterlehner, Schelling, Schieder, Drozda, Mahrer) die Gespräche auf. VP-Finanzminister Schelling nach zwei Stunden Verhandlungen hinter verschlossenen Türen auf die Frage, ob es Neuwahlen gebe, knapp: "Nein." Das Gespräch sei "gut" verlaufen. "Wie immer."Um 15 Uhr wurden die Verhandlungen aus Termingründen unterbrochen, am Abend tritt Vizekanzler Mitterlehner in der Ö1-Sendung "Klartext" auf, dann geht es weiter. Themen: Bildung, Sicherheit, Arbeitsmarkt, Wirtschaft. Zeitplan: Open end.Am Donnerstag wird die Regierungsspitze zunächst der Angelobung Van der Bellens zum Bundespräsidenten beiwohnen. Danach tagt der Sechser-Kreis weiter, im Laufe des Tages stoßen die Ressortchefs dazu. Bis Freitag soll der Kurs für die rot-schwarze Zukunft abgesteckt sein, sonst drohen Neuwahlen schon am 21. Mai.