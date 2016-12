Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Frist für Pensionskonto endet Zunehmend Kritik am "Pensions-Hunderter"

Kern: "Nicht bei Falschen sparen" Koalitionsstreit um Pensions-Hunderter

Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Salzburg wollen die 100 Euro nicht an die Landesbeamten, die in die Zuständigkeit der Länder fallen, auszahlen. In Kärnten und Wien ist noch keine Entscheidung gefallen.Die Einmalzahlung sei "nicht dauerwirksam, auch nicht treffsicher", sagte der Salzburger Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) im "Ö1"-Morgenjournal. Er sei dafür, dass man Menschen helfe, die es wirklich brauchen. In Salzburg sollen stattdessen niedrige Beamtenpensionen angehoben werden. Wer brutto bis 1750 Euro verdient, soll eine Erhöhung um 1,3 Prozent bekommen, wer mehr verdient soll eine Erhöhung um 0,8 Prozent bekommen.Aus Vorarlberg und Tirol hieß es, es gebe derzeit keine gesetzliche Regelung für die Auszahlung des Pensionshunderters. In Tirol bekommen Beamte im Ruhestand bis zu einer Grenze von etwa 2.500 Euro allerdings generell dieselbe Erhöhung wie aktive Beamten (heuer 1,3 Prozent).In Niederösterreich und im Burgenland werden die 100 Euro an Landesbeamte ausgezahlt. Er sei gegen eine "Zwei-Klassen-Pensionistengesellschaft", sagte Soziallandesrat Norbert Darabos im "Ö1"-Morgenjournal.