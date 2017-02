Wer gibt in den kommenden Jahren in Graz den Ton an? (Foto: Fotolia)

Das Ergebnis ist auch diesmal nur schwer zu prognostizieren. Die letzte Wahl im Jahr 2012 brachte der Bürgermeister-PArtei ÖVP ebenso Verluste wie der SPÖ und den Grünen. Starke Zugewinne verbuchten die KPÖ, die auf Platz 3 landete und die FPÖ.In Graz herrscht Proporz: Ab etwa 11 % zieht eine Partei in die Stadtregierung ein. Wie viel ein Mandat "kostet", das hängt insbesondere von der Wahlbeteiligung ab. Es dürfte zwischen 2.000 und 2.200 Stimmen liegen. Zu vergeben sind 48 Gemeinderatsmandate und 7 Stadtsenatssitze.Mit einem vorläufigen Endergebnis wird am Sonntag gegen 19:00 Uhr gerechnet (Ohne Briefwahlstimmen). Das endgültige Wahlergebnis wird am Montagabnd nach Auszählung der Briefwahlkarten bekanntgegeben. Mit 13.626 Wahlkarten wurden doppelt so viele wie 2012 ausgegeben. Damals waren es 6.643