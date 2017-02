Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Es ist eine große Freude", sagte Siegfried Nagl in einer ersten Reaktion. "Ich glaube, wir haben es gut gemacht. Heute ist die Volkspartei wieder spürbar." Er sei überglücklich. "Es bedeutet für meine Frau, dass sie weiter viel auf mich verzichten muss", sagte er.Zu einer Koalition mit der KPÖ sagte Nagl, dass er nie jemanden ignoriert habe, aber der Meinung sei, dass mit der KPÖ keine Koalition möglich sei. Gespräche werde er dennoch mit dem Wahl-Zweiten führen."Dieser Erfolg trägt eindeutig die Handschrift von Siegfried Nagl", lobte auch Landeshauptmann Hermann Schützenhofer den Bürgermeister. "Es ist schön zu sehen für einen Landesparteiobmann der ÖVP, dass die ÖVP noch gewinnen kann. Das ist dann der Fall, wenn man die richtigen Leute an der Spitze hat."ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gratulierte Nagl und der Grazer Volkspartei. "Er (Nagl, Anm.) steht für verantwortungsvolle, bürgerliche Politik. Die starke Stimme der Vernunft inmitten linker und rechter Polarisierung", schrieb der Vizekanzler in einem Facebook-Posting.Auch bei der zweitplatzierten KPÖ zeigte man sich zufrieden: "Wir haben das Ziel, zweitstärkste Kraft zu bleiben und vor der FPÖ zu liegen, erreicht", sagte die Grazer KPÖ-Chefin Elke Kahr. FPÖ-Graz-Spitzenkandidat Mario Eustacchio sagte mit Blick auf die Bildung einer Koalition, man werde gesprächsbereit sein, wenn sich "die Österreicher" klar im Programm wiederfinden.SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann sagte, das Ergebnis sei "natürlich enttäuschend". "Es war linksaußen kein Platz, Rechtsaußen brauchen wir keinen Platz, und in der Mitte hat Nagl keinen Platz gelassen", lautete Ehmanns Fazit.