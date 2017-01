"Wir geben den Menschen ihre Würde zurück"

Als Mittel gegen Landflucht Rupprechter: Bundesbehörden am Land ansiedeln

Betreute WG Kinder vernachlässigt? Diakonie stellt Angebot ein

Vier Tage nach seiner Polit-Show in der Welser Messe erklärte Christian Kern seinen "Plan A" im ORF als "ein Angebot an die Österreicher und ein Angebot an die Parteien im Parlament". Digitalisierung und Roboterisierung würden in den kommenden Jahren den Arbeitsmarkt massiv verändern. Nun sei es höchste Zeit, den Kampf aufzunehmen.Im Interview verteidigte Kern die Kosten für die Beschäftigungsgarantie für über 50-Jährige - einer der zentralen Punkte im Wirtschaftsprogramm. Die Ausgaben von einer Milliarde Euro seien gerechtfertigt: "Wir geben den Menschen ihre Würde wieder zurück. Das kostet viel, aber ich bin der Meinung, das ist gut angelegtes Geld." Zur Annahme einer Arbeit solle niemand verpflichtet werden. "Das ist eine Jobgarantie, keine Jobpflicht."Zur Arbeit der großen Koalition gestand der Kanzler ein, "dass wir uns unglaublich lange mit Dingen aufhalten, für die niemand mehr Geduld hat." Schritte, bei denen Einigkeit herrscht, solle man künftig schneller umsetzen. Schon am Dienstag könnte man etwa im Ministerrat eine Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe beschließen.