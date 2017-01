Im Interview mit "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser sprach Wolfgang Sobotka zum Rücktritt von Erwin Pröll. Auf die Frage, was Sobotka als erstes durch den Kopf gegangen sei, als er von Prölls Rückzug aus der NÖ-Politik erfuhr, sagte er: "Dankbarkeit, dass ein Mann, der doch 25 Jahre dieses Land wie kein anderer geprägt hat, jetzt geht. Es geht eine Ära zu Ende."



Pröll habe das Land Niederösterreich aus dem Rand Europas in die Mitte, in das Herz Österreichs und Europas geführt, so Sobotka weiter. Der scheidende Landeshauptmann habe dem Land ein Bewusstsein gegeben.

Hier das Interview:

