Integration:

Digitalisierung der Schule:

Kalte Progression (Steuermehrbelastung durch Lohnerhöhungen):

Sicherheitspolitik:

Arbeitsplätze:

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Montagfrüh präsentieren Kern und Mitterlehner ihr Paket Bundespräsident Alexander van der Bellen. Danach werden die Parteigremien befasst. Zu Mittag will die Regierung gemeinsam die "neue Form des Arbeitens" vorstellen.Hier sollen Migranten stärker als bisher auf ihre Pflicht zur Integration hingewiesen werden. Laut APA ist auch ein Vollverschleierungsverbot im öffentlichen Raum und ein Kopftuchverbot für Exekutive, Richter und Staatsanwälte geplant. Abgesehen von einem Integrationsjahr sollen Asylberechtigte auch zu gemeinnütziger Tätigkeit verpflichtet werden.Laptops für Schüler, WLAN in allen KlassenzimmernHier dürften sich VP (für Automatik) und SP (dagegen) in der Mitte geeinigt haben – also auf eine abgeschwächte AutomatikAn den Grenzen sollen Kennzeichen automatisch erfasst werden. ÖBB, Taxler und Busfahrer sollen bei Grenzübertritten Pässe kontrollieren. Abgelehnte Asylwerber können inhaftiert, "Gefährder" mit Fußfesseln überwacht werdenEntlastung von Unternehmen durch geringe Lohnnebenkosten; Investitionsanreize