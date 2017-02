Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Nach türkischen Demonstrationen Debatte über illegale Doppel-Staatsbürgerschaften

EU-Mitgliedsbeitrag soll nicht steigen Briten wollen Österreicher werden

Ein Drittel der eingebürgerten Personen wurde bereits in Österreich geboren, 37,2 Prozent der Neo-Staatsbürger waren unter 18 Jahre alt. In sechs Bundesländern wurden mehr Personen eingebürgert als 2015, am meisten in der Steiermark (+ 21,3 Prozent), in Oberösterreich (+ 17,6 Prozent), Tirol (+ 4 Prozent) und Wien (+ 3 Prozent). In Kärnten hingegen sank die Zahl der Einbürgerungen um 17,8 Prozent.1.262 Eingebürgerte (14,6 Prozent) stammen aus Bosnien-Herzegowina, dahinter folgen im Ranking die Türkei (820), Serbien (752), Kosovo (456), Russland (337) und Afghanistan (332).Mehr als die Hälfte, genau 4.787 Einbürgerungen, erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs. 3.007 Einbürgerungen waren auf einen mindestens sechsjährigen Wohnsitz in Österreich und Gründe wie die Geburt hierzulande, den Nachweis von Kenntnissen der deutschen Sprache und Landeskunde und einen positiven Leumund zurückzuführen.1.306 Personen erhielten die Staatsbürgerschaft im Ermessen, 1.244 nach mindestens zehnjährigem Wohnsitz und 781 Personen aufgrund der Ehe mit einem Österreicher/einer Österreicherin. 388 Personen wurden aufgrund eines mindestens 15-jährigen Wohnsitzes und "nachhaltiger Integration" eingebürgert.