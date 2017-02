Blackout im Süden Schnee-Chaos: 500 Kärntner Haushalte ohne Strom

Die katarische Wetterbehörde MET erklärte, dass in Abu Samra am Sonntag mit 1,5 Grad Celsius ein historischer Kälterekord erreicht wurde. Der lag bis jetzt bei 3,8 Grad und wurde im Jänner 1964 in Mesaieed gemessen.Eine Änderung der Windrichtung gegen 5.40 Uhr morgens verursachte einen "dramatischen" Temperaturabfall von 7,5 Grad in nur 30 Minuten, berichteten die Meteorologen. Ähnlich niedrige Temperaturen wurden in mehreren anderen Städten festgestellt. Am Montag soll es aber unter Tags landesweit wieder zwischen 12 und 21 Grad haben.Bei derartig niedrigen Temperaturen verzeichnen die Krankenhäuser in Katar stets vermehrt Zulauf, da sich zahlreiche Menschen mit Heizstrahlen und offenem Feuer verletzen.In den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman ist unterdessen in höheren Lagen Schnee gefallen - für viele Menschen das erste Mal, dass sie die weiße Pracht sehen.