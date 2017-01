10-Jähriger fährt Weißem Hai übers Maul

So knapp wie seit 1953 nicht mehr US-Forscher: Welt steht 2,5 Minuten vor dem Atomkrieg

Tierquäler in Deutschland Welpe getötet und angezündet: Verdächtiger gefasst

Australien gilt zurecht als Surfer-Paradies. Aber die traumhaften Wellen nördlich von Sydney bergen auch Gefahren. Chris Hasson, Vater eines 10-Jährigen, bekam am Dienstag den Schreck seines Lebens. Er fotografierte seinen Sohn beim Surfen, als aus einer Welle plötzlich ein zweieinhalb Meter langer Weißer Hai auftauchte.Der 10-jährige Eden blieb aber total cool. Er wendete sein Brett, touchierte das Raubtier am Kopf. Erklärung für so viel Kaltblütigkeit: Er dachte, unter ihm sei bloß ein Klumpen Seetang. Später sah er die Beweisfotos und gestand: "Hätte ich das gewusst, wäre ich vor Schreck vom Brett gefallen."