Zwölf Menschen kamen bei Erdrutschen in Bali ums Leben. (© Reuters)

Mexiko: "H2" ist tot Helikopter erschießt Drogenboss im Schlaf

Tiere gestrandet Massensterben in Neuseeland: 300 Wale tot

Vorfall in Syrien Drei türkische Soldaten bei russischem Luftangriff getötet

Hit auf YouTube VIDEO: Busfahrer quetscht Dieb in Tür, fährt ihn zur Polizei

In der Nacht auf Freitag wurden in drei Dörfern im Bezirk Kintamani mehrere Häuser von Massen aus Schlamm und Geröll getroffen. Die Katastrophenschutzbehörde teilte die schreckliche Nachricht am Freitag mit.Laut Medienberichten sollen bei den Erdrutschen zwölf Menschen ums Leben gekommen sein. Unter den Erdmassen wurden auch die Leichen von drei Kindern gefunden. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.Nach den Angaben der Katastrophenschutzbehörde wurden die Erdrutsche durch die heftigen Regenfälle verursacht.