Absturz in St. Anton Kleinflugzeug kollidierte mit Tragseil von Seilbahn

Unwetter am Patscherkofel Blitze trafen Seilbahn: 150 Ausflügler saßen am Berg fest

Verzichtbare Urlaubserinnerung 33 Touristen mussten in Seilbahn-Gondeln übernachten

BILDER DES TAGES 23.12.2016: Palästinenser demonstrierte im Santa-Kostüm und atmete dabei Tränengas ein. (Foto: Reuters)

Ein Hubschrauber brachte am Samstagabend Einsatzkräfte der Bergrettung in die Nähe der Seilbahn, die die Menschen nach und nach aus den Kabinen abseilen sollten.Laut ersten Meldungen sollte die Aktion bis spät in die Nacht dauern. Starker Sturm erschwerte die Evakuierungsaktion, zu Redaktionsschluss hieß es aber noch, dass es allen in den Kabinen Gefangenen gut gehe.