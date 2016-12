Großer Schritt China will Elfenbeinhandel verbieten

Der 16-Jährige schlug und stach wie von Sinnen auf seine Mutter ein. Dann rief er selbst die Polizei. Beamte fanden die blutüberströmte Frau in einem Einfamilienhaus in Kurashiki auf. Mit schwersten Verletzungen am Kopf und Oberkörper wurde die Japanierin ins Krankenhaus gebracht, doch es war bereits zu spät.Die Frau erlag im Spital ihren schweren Verletzungen. Warum der 16-Jährige zum Hammer und Messer griff, ist noch völlig unklar.