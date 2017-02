Auf bayrischer Autobahn Tesla-Fahrer lässt sich rammen - und rettet so ein Leben

Die schwangere Frau, die Tante des Kindes, war gemeinsam mit dem Kindsvater und dem zweijährigen im Auto unterwegs. Sie streamten ihre Autofahrt live auf Facebook. So bekamen ihre Freunde zwischen Valentinsgrüßen und hübschen Fotos eine Horrortat ins ihren Newsfeed geliefert.Denn plötzlich eröffnete ein Unbekannter das Feuer auf das fahrende Auto. Der 26-jährige Vater war wohl das Ziel der Attacke. Er wurde durch einen Kopfschuss getötet, ebenso wie sein erst zwei Jahre alter Sohn. Eine Kugel traf auch ihn in den Kopf. Die Schwangere erlitt Verletzungen am Magen und überlebte.Im Facebook-Video sind die vielen Schüsse zu hören, dann rannte die Frau schreiend aus dem Auto.Die Polizei bekommt die Kriminalität in Chicago nicht in den Griff. Erst am Samstag wurde ein zwölfjähriges Mädchen durch Schüsse verletzt, eine Elfjährige starb bei einer weiteren Schießerei. Im Jahr 2016 allein gab es in Chicago mehr als 750 Morde und 3.500 Schießereien. Im heurigen Jahr - das noch nicht einmal zwei Monate alt ist - rückte die Polizei bereits zu 63 Morden aus.