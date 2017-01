Zwischenfall in Düsseldorf Polizei holt Nackten bei Intimrasur aus Zugtoilette

Die "Arkham Asylum"-Achterbahn ist bis zu 32 Meter hoch, fährt Spitzengeschwindigkeiten von 85 km/h. Das Besondere: Passagiere bekommen eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt, um ein 360-Grad-Erlebnis zu garantieren.Das muss den abrupten Stopp der Achterbahn noch unheimlicher gemacht haben. Die 20 Passagiere, die sich zu der Zeit in den Wägen befanden, saßen mehrere Meter über dem Boden fest. Mehr als zwei Stunden brauchte die Feuerwehr, um die schwitzenden Menschen zu befreien.Die Tageshöchstwerte in der Gegend lagen bei 32 Grad Plus. Die Hitze könnte auch der Grund für den technischen Defekt sein, der die Achterbahn zum Stillstand brachte.