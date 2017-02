26-Jährigen zu Tode geprügelt - live auf Facebook

Auf bayrischer Autobahn Tesla-Fahrer lässt sich rammen - und rettet so ein Leben

Zeugen hatten der Polizei das Video gemeldet - diese konnte noch in der selben Nacht den Tatort in der Nähe der Stadt Krsko ausforschen. Beamte und Notarzt fanden das Opfer noch lebend auf einer Wiese liegend vor, der 26-Jährige starb aber am Dienstag in der Uniklinik Ljubljana.In der Nähe des Tatorts hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Ihnen wird nun der Mord am 26-Jährigen vorgeworfen, wofür sie bis zu 15 Jahre hinter Gitter wandern könnten. Das Opfer soll ein Bekannter des Duos (20, 29) gewesen sein.