Vier Monate lang dauert die Jagd auf den Jugendlichen, der "Frijolito" genannt wird - "kleine Bohne". Laut den Behörden ist der Name seiner Bande "Los del Ave" (etwa "Die Vögel") und ihr Anführer hat zuletzt im September einen Doppelmord in einem Einkaufszentrum begangen. Cali, die drittgrößte Stadt des Landes, gilt als eine der gefährlichsten der Welt.Angeblich begann "Frijolito" seine Karriere mit 12 Jahren und zeichnete sich durch seine Kaltblütigkeit aus. Der Spitzname soll aus einem Roman über kolumbianische Auftragskiller stammen. "Er ist 17 Jahre alt und hat mehr als 30 Morde begangen", erklärte Polizeichef Hugo Casas.Derzeit befindet er sich in einer Jugendstrafanstalt und wird in ein reguläres Gefängnis gebracht, sobald er 18 Jahre alt wird.