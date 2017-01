Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Robert De Niro, Alec Baldwin & Co. Stars protestieren gegen Donald Trump

Hohe Sicherheitsvorkehrungen Donald Trump traf grinsend in Washington ein

Vorwurf der Belästigung TV-Kandidatin Summer Zervos verklagt Donald Trump

Bei Angelobung dabei, kein Treffen HC Strache fliegt zu Donald Trump nach Washington

Stars protestieren gegen Trump Robert De Niro (Foto: Reuters)

Alle möglichen Bedrohungsszenarien wurden vor der Angelobung Trumps durchgespielt. Der US-Präsident ist dadurch genauso vor einem klassischen Schussattentäter geschützt wie einem Drohnenangriff, einer Lkw-Attacke oder einer Cyberattacke, die via Lüftungssteuerung biochemische Substanzen im Gebäude verteilen kann.Aus der Luft überwachen Helikopter das Geschehen, die Küstenwache verhindert eine sich über den Wasserweg nähernde Bedrohung. Die Polizei hat Platzsperren und Fahrverbote für bestimmte Zonen der Stadt ausgesprochen.Die beteiligten Einsatzkräfte unterteilen sich in 30.000 Sicherheitskräfte des Bundesstaates und 5.000 lokale Beamte. Einige Abteilungen bereiten sich seit Monaten auf die Angelobung des US-Präsidenten vor."Wir sind über jede Möglichkeit da draußen besorgt. Und wenn ich besorgt sage, meine ich damit, dass wir mit jeder möglichen Bedrohungen da draußen planen", sagt Secret Service-Chef Joseph Clancy. Seine Behörde zieht die Fäden, ist also für den Gesamtsicherheitsplan zuständig.Laut Behörden gebe es keine konkreten Drohungen, man sei aber wegen der Lkw-Anschläge in Nizza und Berlin besorgt. Deshalb werden auch mit Beton oder Sand befüllte Busse und Lastwagen als Barrikaden eingesetzt. Kanaldeckel sind verschweißt, Briefkästen und Mülleimer wurden vorsorglich entfernt.Neben dem Verhindern von Anschlägen müssen auch Demonstrationen bewacht werden. Der Aufwand ist enorm, auch wenn sogar 1,8 Millionen Menschen die Amtseinführung von Barack Obama live miterlebten.Zahlreiche Demonstrationen sind angekündigt, fast 100 Gruppen wollen für oder gegen Trump auf die Straße gehen. Aus der Luft überwachen Helikopter das Geschehen, die Küstenwache verhindert eine sich über den Wasserweg nähernde Bedrohung.