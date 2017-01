Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Streit um Soldaten Erdogan droht mit Ende des EU-Flüchtlingspakts

Wie der "Spiegel" berichtet, haben 40 türkische Nato-Offiziere in Deutschland um Asyl angesucht. In ihrer Heimat droht ihnen offenbar die Verfolgung durch die Behörden.Regierung und Behörden in Deutschland schweigen noch dazu, ein Konflikt mit der Türkei scheint aber unausweichlich: "Es gibt keinen Zweifel, dass wir diese Soldaten nicht in die Türkei zurückschicken können", sagt der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer. "Sie würden dort sofort im Gefängnis landen."Der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik setzt Deutschland unter Druck. Die deutschen Behörden "dürfen diese Asylanträge absolut nicht annehmen", sagte er in einem Video der Nachrichtenagentur Anadolu.Brisant: Am Donnerstag reist Angela Merkel in die Türkei. Der Streit um die Asylanträge droht die Gespräche zu überschatten. Der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei droht zu zerplatzen.