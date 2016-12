Symbolbild (Foto: Reuters)

Es ist die größte Evakuierung wegen einer Fliegerbombe seit dem Zweiten Weltkrieg: In Augsburg muss eine 1.800-Kilo-Fliegerbombe entschärft werden.

54.000 Menschen mussten bis 10 Uhr am Vormittag aus ihren Häusern. In Augsburg muss der Kampfmittelräumdienst eine 1.800 Kilo schwere Luftmine entschärfen. Im Umkreis von 1.500 Metern rund um die Fundstelle wurden alle Gebäude geräumt. Das betrifft auch weite Teile der Augsburger Innenstadt.



Ab 10 Uhr kontrollieren 900 Polizisten und Hunderte Feuerwehrleute die Gebäude, ob auch wirklich alle Betroffenen ihre Wohnungen verlassen haben. Die Menschen können am Messegelände und in zur Verfügung gestellten Turnhallen und Schulen unterkommen.



Ab 14 Uhr sollen die Experten die Bombe entschärfen. Laut Zeitplan wird es ca. eine Stunde dauern, bis die Mine unschädlich gemacht werden kann.



Die britische Luftmine wurde auch "Wohnblockknacker" genannt. Sie ist weit größer als andere Fliegerbomben. Die Bombe wurde konstruiert, um auf mehreren Quadratkilometern möglichst viel Schaden anzurichten. Fenster und Türen sollten zu Bruch gehen, Dächer sollten abgedeckt werden.



Die Briten setzten die Luftmine ein, damit später abgeworfene Brandbomben möglichst viel Schaden anrichten konnten.



Die fast zwei Tonnen schwere Bombe wurde am 20. Dezember bei Baurarbeiten entdeckt.