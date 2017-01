Nichts ging mehr Stau im Frühverkehr: Massenkarambolage legt A2 lahm

Mehr als 30 Personen verletzt Massencrash in Polen mit über 70 Autos

Serienunfall auf A1 Crash mit vier Pkw, Frau auf Rückbank eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich gegen fünf Uhr Früh auf der A13 in Richtung der Provinz Paris auf Höhe der Ortschaft Epone im Departement Yvelines. 65 Personen wurden verletzt, fünf davon schwer.Die Autobahn war rund sechs Stunden lang gesperrt. In unmittelbarer Nähe wurde ein Turnsaal zur Versorgung der Verletzten zur Verfügung gestellt.Laut Rettung war es es angesichts der schweren Schäden an den beteiligten Fahrzeugen ein Wunder, dass nicht mehr Menschen schwer verletzt oder gar getötet wurden.