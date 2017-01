Zuvor drei Fußgänger verletzt? In Polizeiwache gestürmt: Messermann erschossen

Überschwemmung in Thailand Schwerer Regen spült Krokodile aus Zoo in Stadt

Amerikaner überlebte Laptop fing Kugel des Flughafen-Schützen ab

Beide Elternteile, ein 30 Jahre alter Mann und eine 32 Jahre alte Frau sitzen seit Sonntag in Untersuchunsghaft. Sie sollen ihr Baby schwerstens misshandelt haben. Nachdem der Bub am Samstag ins Spital eingeliefert wurde, schwebt er noch immer in akuter Lebensgefahr.Die massiven Verletzungen brachten die Ärzte dazu, die Polizei einzuschalten. Diese verhaftete die Eltern, dem Vater wirft die Staatsanwaltschaft nun sogar eine Tötungsabsicht vor.