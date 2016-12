Polizei sieht Zusammenhang Überfälle in Tirol: Serientäter hat es auf Frauen abgesehen

BILDER DES TAGES 22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Bei dem Flug einer Maschine der Afriqiyah Airlines war eigentlich ein Inlandsflug in Libyen vorgesehen, der A320 soll am Weg nach Tripolis gewesen sein. Lokale Medien berichten, dass zwei Personen an Bord mit einer Bombe gedroht hätten und den Airbus entführten. Sie sollen angekündigt haben, das Flugzeug sprengen zu wollen.Von einer Handgranate war in lokalen Medien zu lesen. Der Flug 8U209 war auf dem Weg von Sebha nach Tripolis. Der Pilot soll noch versucht haben, das Flugzeug in Tripolis zu landen, der oder die Entführer sollen ihn aber daran gehindert haben.Der Flug wurde nach Malta umgeleitet, wo der A320 um 11.45 Uhr gelandet war. An Bord sollen sich 118 Personen befinden, 111 Passagiere und 7 Crewmitglieder. Unklar ist, ob derzeit Funkverkehr zwischen dem Cockpit und den Behörden besteht. Forderungen gibt es bisher keine. Sicherheitskräfte und Rettungskräfte stünden neben dem Flugzeug bereit.