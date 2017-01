Alles Sushi! Kiyoshi Kimura zeigt seinen kolossal-teuren "Fang". (Foto: FRANCK ROBICHON (EPA))

Es ist vor allem eine Marketingaktion, die Kimura nutzt, um Werbung für seine Restaurantkette zu machen. Würde er den Preis an seine Kunden weitergeben, würde ein Stück Thunfisch-Sushi circa 81 Euro kosten.Im Jahr 2013 war er bei der Auktion sogar auf umgerechnet 1,2 Millionen Euro für einen Thunfisch gegangen."Ein bisschen teuer" komme ihn auch heuer der Kauf zu stehen, sagte Kimura, aber er sei froh, den Zuschlag für den Fisch bekommen zu haben. Nirgendwo auf der Welt wird so viel Blauflossen-Thunfisch gegessen wie in Japan. Die weltweite Überfischung hat allerdings dazu geführt, dass die Art in ihrem Bestand stark gefährdet ist.Für den weltberühmten Tsukiji-Fischmarkt in Tokio war es übrigens vielleicht die letzte erste Thunfischauktion im Jahr. Eigentlich hätte der Markt, der nicht mehr den neuesten Standards entspricht, schon im November an seinen neuen Standort in Toyosu umziehen sollen.