Amis versteigern Adolf Hitlers Telefon

Das tragbare Telefon fiel nach dem Zweiten Weltkrieg in die Hände eines britischen Soldaten, der es an seinen Sohn vererbte. In den Apparat der Marke Siemens sind der Name des Diktators und ein Hakenkreuz mit dem Reichsadler graviert. Es handelt sich um ein Reisetelefon, dessen rote Farbe durch ein Feuer beschädigt wurde. Hitler soll es nicht nur im Führerbunker, sondern auch auf Reisen sowie im Führerquartier Wolfsschanze verwendet haben.Das Startgebot liegt bei 100.000 Dollar, am Sonntag endet die Versteigerung in Chesapeake City (Maryland, USA).