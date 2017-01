Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Am Montag wurde im deutschen Bundestag eine vom Parlamentarischen Kontrollgremium erstellte Chronologie vorgelegt. In dieser wird deutlich, wie oft sich die Behörden mit Amri auseinandergesetzt haben, nämlich laut deutschen Medienberichten erschreckend oft. Rund 60 Mal wurde er erwähnt, in Nordrhein-Westfalen sogar als "Gefährder" eingestuft.Weil er zunehmend als Kleinkrimineller, Drogendealer und Kokain- und Ecstasy-Süchtiger in Erscheinung trat und seine religiösen Pflichten vernachlässigte, unterschätzten ihn die Behörden möglicherweise.Denn im November 2016, also kurz vor dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, wurde von Behörden festgestellt, dass von Amri keine konkrete Gefahr ausgehe. Dem widerspricht, dass Amri in der deutschen Polizeidatenbank ab 13. Oktober als "Foreign Fighter" einstufte.