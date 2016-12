29.12.2016: Eines der Fußballstadien, das in Russland für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gebaut wird, wurde am Donnerstag offiziell abgesegnet. Das Stadion in St. Petersburg wird einige Begegnungen der WM 2018 beherbergen.

(Foto: Dmitri Lovetsky (AP))