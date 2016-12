Hitler verherrlicht Wegen Wiederbetätigung zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt

Janina war in der Silvesternacht mit Freunden und Familie im unterfränkischen Oberaurach unterwegs, als sie beim Bewundern eines Feuerwerks plötzlich zusammenbrach. Im Spital wurde ein Kopfschuss festgestellt, jede Hilfe kam für das Mädchen zu spät. Eine große Suche lief an, Profiler wurden hinzugezogen, Bürger verteilten Flugblätter, Videoaufnahmen wurden ausgewertet. Die Mutter des Mädchens bat den Täter unter Tränen im Fernsehen, sich zu stellen.Zwar gab es Hinweise, aber keine konkrete Spur zu einem möglichen Täter. Schließlich führte eine Lüge zu ihm: Bei der Befragung von ortsansässigen Waffenbesitzern gab ein damals 53-Jähriger an, nicht zu Hause gewesen zu sein, obwohl dies von Nachbarn so gesehen wurde. Als er unter Tatverdacht an seinem Arbeitsplatz, er ist Kraftfahrer einer Justizanstalt, festgenommen wurde, sei er laut Polizei fast erleichtert gewesen sein und habe die Tat großteils gestanden.Demnach gab der Mann an, erst kürzlich eine Trennung durchgemacht zu haben. Am Silvesterabend sei er auf der Couch eingeschlafen und wurde von einem Kracher wach. Daraufhin habe er eine seiner vier Waffen, die er als Mitglied eines Schützenvereins legal besaß, aus dem Keller geholt und "drei oder vier Mal" auf die Personen in der Nähe der Wohnhäuser geschossen. Janina musste laut dem bizarren Motiv sterben, weil Silvester in der Ortschaft mit einem Feuerwerk gefeiert wurde.Am Mittwochmorgen bestätigte der Angeklagte diese Version auch vor Gericht. "Bewusst" habe er aber nicht auf die Gruppe Menschen geschossen. Ein Urteil wurde am Donnerstag gesprochen. Das Gericht folgte nicht der Verteidigung, die ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung gefordert hatte. Vielmehr lautete das Urteil auf Mord, die Anklage hatte zuvor eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Das nicht rechtskräftige Urteil lautete schließlich auf zwölfeinhalb Jahre Haft.