Der Angriff ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag. Videos zeigen mehrere Einschläge und Explosionen auf dem Gelände des Flughafens. In der Folge gab es mehrere große Brände, vermutlich durch Treibstofftanks oder Munitionsdepot, die getroffen wurden. Informationen über Tote und Verletzte gab es zunächst nicht.Ein Armeebefehlshaber sagte im syrischen Staatsfernsehen, die Raketen seien aus dem benachbarten Israel abgefeuert worden. Ein Armeesprecher drohte "Konsequenzen" an. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.Der Militärflughafen Masseh liegt acht Kilometer südwestlich von Damaskus. Er ist Sitz des berüchtigten Geheimdienstes der Luftwaffe, der dort über ein großes Gefängnis verfügt.