Laut dem Bericht wurde Amri zudem in den Nächten auf den 14. und 15. Dezember in der Perleberger Straße gefilmt. Alle Aufnahmen sollen aus Observationsmaßnahmen der Sicherheitskräfte stammen. Die entsprechende Moschee wurde am Donnerstag von einem Spezialkommando der Polizei durchsucht - Ergebnis unklar. Die Moschee gehöre längst geschlossen und der Moscheeverein verboten, so Ermittler zu "rbb".Zitiert werden auch Telefonüberwachungsprotokolle der Polizei, in denen es heißt, das Gebäude sei die "Moschee der ISIS-Leute in Berlin". Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung Amris soll im September beendet worden sein. Nun berät am Freitag der Innenausschuss über Konsequenzen aus dem Terroranschlag.Indes kam es in Duisburg zu zwei Festnahmen. Zwei im Kosovo geborene Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren stehen dabei offenbar im Verdacht, einen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Oberhausen geplant zu haben. Nach einem Hinweis habe sich die Polizei am Weihnachtsmarkt beim Einkaufszentrum auf Kontrollen fokussiert - dabei soll es zu den Festnahmen gekommen sein.