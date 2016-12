Merkel besichtigt Weihnachtsmarkt nach Anschlag Kanzlerin Angela Merkel trägt sich ins Kondolenzbuch in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein (Foto: Hannibal Hanschke (Pool Reuters))

Ein zunächst unbekannter Angreifer hatte den 16-Jährigen mit einem Messer getötet und seine Begleiterin (15) ins Wasser der Alster gestoßen. Ein Phantombild, das nach Angaben der Unverletzten angefertigt wurde, weist Ähnlichkeiten mit Anis Amri auf.Der Islamische Staat (IS) hatte sich zur Tat am 16. Oktober bekannt. Auch dies würde zu Amri passen. Lange Zeit tappten die Ermittler danach völlig im Dunkeln. In Folge der Berichterstattung in den Medien meldete sich eine Zeugin. Sie habe einen Verdächtigen gesehen, der sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Sie konnte den Mann genau beschreiben.Die von der Polizei veröffentlichte Personenbeschreibung deutete auf einen Mann zwischen 23 bis 25 Jahre, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein und südländischen Aussehens. Weitere Merkmale waren kurze dunkle Haare, ein Dreitagesbart und blaue Jeans.Merkmale, die sich wiederum mit Amri in Verbindung bringen lassen. Nachdem dieser nun erschossen wurde, bleibt eine restlose Aufklärung dieser Tat wohl unmöglich.