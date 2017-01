04.01.2017: Forensikerin Daphne De Simone stellt am Mikroskop die Untersuchung von Anis Amris Waffe nach. (Foto: Andrew Medichini (AP))

Der Attentäter, der auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen mit einem Lastwagen getötet und 50 verletzt hatte, soll sich längere Zeit in der Schweiz aufgehalten haben. Deshalb wusste er wahrscheinlich auch, wie er sich eine Waffe besorgen kann.Mit der Waffe hatte er den entführten polnischen LKW-Chauffeur in Berlin erschossen. Danach flüchtete er nach Italien. Als er in Mailand das Feuer auf Polizisten eröffnete, erschossen sie ihn.Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz will sich auf Anfrage von "20 Minuten" nicht dazu äußern.