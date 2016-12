Polizisten durchkämmten das Einkaufszentrum (Foto: Arnulf Stoffl (dpa))

Derzeit wird mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind. Nach einem entsprechenden Hinweis aus Sicherheitskreisen zog die Einsatzleitung in Essen bereits am Vorabend gegen 18 Uhr zusätzliche Polizeikräfte im Bereich des "Centro" und des angrenzenden Weihnachtsmarktes zusammen.In ziviler Kleidung und in Uniform kontrollierten sie im Umfeld, deutlich sichtbar für Besucher und Kunden. Dort soll es dann kurz nach Mitternacht, um 0.45 Uhr, zur Festnahme gekommen sein. Die Essener Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe. In Zusammenhang zur Festnahme sollen Hausdurchsuchungen in Marxloh und in Bruckheim erfolgt sein.